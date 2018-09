Firea: Dragnea nu accepta ca cineva din administrație sa aiba succes

Primarul Capitalei, Gabriela Firea, susține că Liviu Dragnea nu acceptă ca vreun om din PSD să aibă succes în administrația locală și merge pe principiul „eu te-am făcut, eu te omor”. Firea a explicat, duminică seara, la Realitatea TV, că s-a supărat din cauza faptului că mulți cunosc această situație ca și ea, îi dau The post Firea: Dragnea nu acceptă ca cineva din administrație să aibă succes appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro.