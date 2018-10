Firea explica cine si cum va primi bani de benzina ca sa circule prin Bucuresti

Primarul general, Gabriela Firea, a vorbit, joi dimineata, despre proiectul "Stimularea mobilitatii si descongestionarea traficului din Municipiul Bucuresti", prin care navetistii care vin din zona limitrofa in centru ar putea beneficia de un voucher de 500 de lei pe luna, in medie un plin, cu conditia sa nu vina doar o persoana in masina. Tot 500 de lei ar primi si parintii care se angajeaza sa transporte mai multi copii spre scoala.