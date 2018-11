Firea: Familiile care si-au pierdut locuintele in incendiul din sectorul 5 au primit apartamente de la Primaria Capitalei

Familiile care şi-au pierdut locuinţele în incendiul din sectorul 5 au primit apartamente de la Primăria Capitalei iar chiriile sunt între 120 şi 170 lei pe lună, a postat primarul general, Gabriela Firea, joi, pe pagina sa de Facebook. "Am înmânat cheile apartamentelor de necesitate unde aceştia se pot muta, începând de astăzi. Până în prezent, aceste familii au locuit într-un cămin pus la dispoziţie de Primăria sectorului 5", a precizat Firea. Potrivit unui comunicat de presă din postare, în incendiul care a avut loc în luna septembrie au fost afectate 12 familii. Comisia constituită de Primăria Capitalei a analizat toate documentele pentru atribuirea locuinţelor de necesitate şi a stabilit că opt dintre 12 familii afectate întrunesc toate criteriile legale de eligibilitate, unul dintre cele mai importante fiind să nu deţină o altă proprietate. "Am fost preocupaţi permanent de situaţia celor afectaţi de incendiu, încă din primul moment. Reprezentanţii Poliţiei Locale şi ai Direcţiei de Asistenţă Socială au fost la faţa locului imediat după producerea incendiului şi au oferit soluţii pentru relocarea familiilor rămase fără locuinţă, dar Primăria sectorului 5 ne-a refuzat oferta, invocând legislaţia care stabilea obligaţia primăriei de sector în rezolvarea situaţiei persoanelor sinistrate. Mă bucur că astăzi, după o perioadă în care aceşti oameni au fost nevoiţi să locuiască într-un cămin, am finalizat toţi paşii legali, astfel încât aceştia să beneficieze în prag de iarnă de locuinţe decente, modernizate. Cele 8 familii au primit apartamente de 2 şi 3 camere, în blocurile din Piaţa Naţiunilor Unite, pe baza unor contracte de închiriere, pe o perioadă de 6 luni, cu posibilitate de prelungire", a declarat Firea. Potrivit edilului, chiriile se situează între 120 şi 170 lei pe lună. "Ne-am propus, de asemenea, să îi ajutăm pe aceşti oameni şi pe termen lung: le vom acorda sprijin şi pentru ocuparea unui loc de muncă, în cazul celor care nu au serviciu şi le vom acorda asistenţă şi pentru soluţionarea unor probleme medicale sau sociale", a adăugat Firea. AGERPRES/(AS - autor: Iulia Carciog, editor: Antonia Niţă, editor online: Daniela Juncu)