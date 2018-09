Firea i-a adus acuzatii grave lui Carmen Dan: „Am intrebat-o daca ne spioneaza. Are o problema personala cu mine si cu doamna prefect”

Gabriela Firea 1 google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Gabriela Firea i-a adus acuzatii grave lui Carmen Dan, relatand ca aceasta a venit cu mesaje printate cu discutii intre prefectul Capitalei Speranta Cliseru si secretari de stat in MAI. Firea a spus ca ministrul de Interne are o problema personala cu ea si cu Speranta Cliseru, pe care a jignit-o. „Acum este o alta problema, ca doamna ministru nu a raspuns deloc celor spuse de mine. A venit cu niste xeroxuri, discutii pe whatsapp intre doamna prefect si un domn secretar de stat, mesaje printate, niste discutii personale catre doamna prefect si domni din Ministerul de Interne, discutii despre proteste, actiuni. Am intrebat-o daca ne spioneaza, daca ne asculta convorbirile, daca stie ce vorb ...