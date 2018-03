Firea: Imi dau demisia din toate functiile politice daca proiectele Capitalei raman blocate

ShareTweet Primarul general al Capitalei, Gabriela Firea, a declarat, luni, că îşi va da demisia din toate funcţiile politice dacă nu sunt respectate termenele pentru proiectele pe care le are pentru Bucureşti. „Dacă voi avea susţinerea colegilor de la Bucureşti şi din Organizaţia de femei pentru un post de vicepreşedinte naţional voi candida, dar asta nu mă împiedică ca, în momentul în care voi constata că în continuare proiectele Capitalei sunt blocate, într-un timp rezonabil pe care doamna prim-ministru îl ştie, pentru că am dialogat pe acest subiect, dacă aceste termene sunt depăşite, nu mai aştept aşa cum am făcut până acum – îmi dau demisia”, a spus Firea, la Palatul Parlamentului, potrivit stiri.tvr.ro “Consider că este o sinucidere politică faptul că în PSD sunt frământări care nu au o motivaţie foarte clară. Nemulţumiri sunt – şi eu am nemulţumiri. Supărări sunt, poate unele le-am exprimat şi pe altele le-am păstrat pentru mine. Dar de aici până la a organiza un puci este cale lungă (..) Din nefericire, guvernele care s-au succedat la Palatul Victoria, – culmea, guverne susţinute în Parlament de coaliţia PSD-ALDE – nu ne-au sprijinit. Noi nu dorim nimic pentru activitatea noastră personală, nu am solicitat avantaje proprii, ci proiecte de amploare pentru capitala României. Mi-a renăscut acum speranţa, pentru că o cunosc pe doamna premier Dăncilă de câţiva ani şi ştiu că este un om corect, un om care nu face rabat de la calitate”, a mai spus primarul Capitalei. ShareTweet