Firea spune ca e urmarita la cererea lui Dragnea, care raspandeste in presa intoxicari: Sa intrebam orice psiholog...

Gabriela Firea sustine ca atat ea, cat si sotul si copiii sunt urmariti si supravegheati in permanenta si ca ea stie ca in spatele acestor actiuni se afla Liviu Dragnea. Chiar daca seful PSD a negat aceste acuzatii duminica seara, Firea spune ca orice psiholog poate spune, din modul in care a facut-o, ca nu este asa.