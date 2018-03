Firenze, roman plin de amenzi: parcheaza masina fara placute de inmatriculare, credea ca poate evita sanctiunile

google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Politia Municipala din Firenze a intervenit in urma denunturilor facute de mai multi locuitori din zona. Ei au semnalat o masina parcata de mult timp, fara placute de inmatriculare. Ulterioarele controale au scos la iveala faptul ca masina apartine unui roman care luase 36 de amezi si care, sperand sa scape de alte sanctiuni, a dat jos de pe masina placutele. Romanul avea o datorie de circa 1500 de euro, rezultate din 36 de amenzi primite. El a parcat masina pe via Faentina , dar a gresit si a fost controlat de Politia Municipala. O patrula a identificat masina dupa numarul de sasiu si a aflat astfel si numele proprietarului. Ulterior, au descoperit ca unii membri ai familiei au fost rezidenti in Faentina si au mers sa cea ...