Firme Constanta, rezultate financiare: Mahmud-Impex, cifra de afaceri in scadere, profit in crestere, fata de anul de referinta anterior (document)

ocietateaa fost înființată în anul 1994 și are sediul social în municipiul Constanța, bulevardul Tomis nr. 234, județul Constanța.Conform datelor furnizate de Registrul Comerțului, interogat la data de 13 ianuarie 1918, societatea are capital social subscris de 2.658.160 de lei integral vărsat.Asociați în cadrul firmei suntdin Siria, cu o cotă de participare la beneficii şi pierderi: 50% / 50%,, din Siria, cu o cotă de participare la beneficii şi pierderi: 30% / 30% și, din Siria, cu o cotă de participare la beneficii şi pierderi: 20% / 20%. Administratorii societății sunt. Domeniul de activitate al firmei îl reprezintă activităţile în ferme mixte (cultura vegetală combinată cu creşterea animalelor).Potrivit Ministerului Finanțelor Publice, pentrusocietatea a raportat o cifră de afaceri netă de 19.111.357 de lei, profit de 1.811.740 de lei și 32 de salariați.De asemenea, conform Ministerului Finanțelor Publice, pentrusocietatea a raportat o cifră de afaceri netă de 15.775.170 de lei, profit de 2.918.546 de lei și 32 de salariați.Din datele financiare puse la dispoziție de Ministerul Finanțelor Publice observăm că, în comparație cu anul 2015, societatea are în anul 2016 o cifră de afaceri netă mai mică cu 3.336.187 de lei.Totodată, se observă că în comparație cu anul 2015, în anul 2016 societatea a raportat profit cu 2.106.806 lei mai mare.Nu în ultimul rând, în 2016 numărul salariaților a rămas același ca în anul 2015.Accesând secțiunea „“, puteți analiza datele financiare ale societății Mahmud-Impex SRL, pentru anii 2015 și 2016, conform Ministerului de Finanțe.