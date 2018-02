Firme Constanta, rezultate financiare: Mega Agroproduct, cifra de afaceri in scadere semnificativa. Dupa un an pe profit, un an pe pierdere (document)

Societateaa fost înființată în anul 2011 și are sediul social în Constanța, strada Nicolae Iorga nr. 26 județul Constanța.Conform datelor furnizate de Registrul Comerțului, interogat la data de 23 februarie 2018, societatea are capital social subscris de 1.000 de lei integral vărsat.Unic asociat este, aceasta fiind și admnistratorul societății ce are ca domeniu de activitate comerţul cu ridicata al cerealelor, seminţelor, furajelor şi tutunului neprelucrat.Potrivit Ministerului Finanțelor Publice, pentrusocietatea a raportat o cifră de afaceri netă de 45.825.879 de lei, profit de 1.107.058 de lei și 6 salariați.De asemenea, conform Ministerului Finanțelor Publice, pentrusocietatea a raportat o cifră de afaceri netă de 18.008.731 de lei, pierdere de 188.738 de lei și 5 salariați.Din datele financiare puse la dispoziție de Ministerul Finanțelor Publice observăm că, în comparație cu anul 2015, societatea are în anul 2016 o cifră de afaceri netă mai mică cu 27.817.148 lei.Totodată, se observă că în anul 2015 societatea a raportat profit de 1.107.058 de lei, în timp ce anul următor a raportat pierdere de 188.738 lei.Nu în ultimul rând, în 2016 numărul salariaților a scăzut de la 6 la 5 de anul 2015.