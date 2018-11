Fiscul, executat silit de Dan Voiculescu:'Demonstram ca sistemul abuziv poate fi invins. Avem drepturi, luptam pentru ele'

Dan Voiculescu execută silit ANAF pentru recuperarea a aproximativ 30.000 de lei, sumă pe care Fiscul a reținut-o din pensia sa in recuperarea prejudiciului din dosarul privind privatizarea ICA. Decizia a fost luată de Judecătoria Sectorului 1.

"Salut decizia instanței judecătorești de a aproba returnarea sumelor care mi-au fost reținute abuziv.

Cu toate că suma recuperată este absolut irelevantă, raportat la cuantumul confiscărilor îndreptate împotriva mea și a familiei mele în ultimii ani, consider că această hotărâre judecătorească reprezintă o victorie simbolică a unui cetățean român confruntat cu abuzurile anumitor instituții.

Este deja de notorietate că estimarea prejudiciului din dosarul “Telepatia” n-a ținut seama de nicio evaluare obiectivă. Dar niciun argument cinstit nu a contat pentru că miza a fost “Voiculescu trebuie oprit”.

Deși am primit o lovitură dură, nedreaptă, și eu și grupul de presă pe care l-am fondat “am supraviețuit”. Existăm, deranjăm și uite că, demonstrăm că sistemul abuziv poate fi învins. Pasul e mic, dar direcția e corectă: avem drepturi, luptăm pentru ele", a scris Dan Voiculescu pe blogul său.

"Autorizeaza creditorul sa treaca la executarea silita. Prezenta incuviintare a executarii silite produce efecte pe intreg teritoriul tarii. Fara cale de atac", se arata in decizia instantei.

Anterior, omul de afaceri a cerut si a castigat in instanta ca in cadrul procedurii de recuperare a prejudiciului din dosarul ICA sa-i fie retinuta doar o treime din pensie, potrivit normelor in vigoare.

In plus, el a cerut sa-i fie restituita suma de 29.191,97 lei, bani care au fost retinuti lunar de Fisc, in perioada 2015-2017, peste limita de 1/3 din pensie. Instanta a constatat ca este nelegala retinerea si virarea de catre banca, catre Fisc, a restului de pensie, potrivit ziare.com.