Fiscul i-a pus poprire pe salariu unui fost om al strazii, pentru amenzile date cu nemiluita de oamenii legii

Birocratia mintea fara perspective a unor oameni, care au ajuns intamplator politisti sau jandarmi, au naruit ceea ce promitea sa fie un nou drum in viata al unui fost om al strazii... Arpad Kendi, fost miner in subteran, la mina Lupeni a incercat sa munceasca in Marea Britanie si Germania. N-a reusit si a revenit in tara, unde nu-l astepta niciun camin si nici un loc de munca. Prin forta imprejurarilor a devenit un om al strazii, traind din mila oamenilor mai bine de zece ani. Dupa zece ani petrecuti pe strazile Timisoarei, lucrurile din viata lui Arpad Kendi pareau sa fi intrat pe un fagas normal, dupa ce a primit ajutorul unui om de afaceri, care i-a gasit un loc de munca si i-a oferit si o locuinta. Daca mi-ar fi spus ...