Fisete metalice sau dulapuri din lemn? Ce solutie de depozitare sa alegi pentru afacerea ta?

Eficienta este obiectivul fiecarei afaceri, indiferent de domeniul de activitate. Astfel, task-urile zilnice pot fi realizate cu mult mai mare usurinta atunci cand mediul de lucru este curat si bine organizat. Utilarea eficienta a spatiilor de depozitare din biroul tau este esentiala inlesnirii activitatilor zilnice, iar solutiile oferite in acest sens nu sunt foarte multe. Astfel, poti alege sa utilezi spatiile de depozitare cu dulapuri din lemn sau fisete metalice.

Lemn sau metal?

Lemnul este un material placut la atingere, cald si prietenos, insa durabilitatea pieselor de mobilier confectionate din lemn (in special daca sunt folosite foarte des, precum este cazul unui birou) nu este un atu. In situatia utilizarii cu o frecventa foarte mare, solutia optima pare a fi achizitionarea unor fisete metalice de calitate. Acestea iti pot pastra in siguranta documentele, dosarele si actele pe care vrei sa le depozitezi, iar rezistenta si calitatea materialelor din care sunt confectionate garanteaza faptul ca investitia facuta este una inteligenta, pe termen lung.

Pentru a face o comparatie head-to-head, diferentele dintre fisetele metalice si dulapurile din lemn sunt urmatoarele:

- dulapurile din lemn se pot monta prin suspendare pe unul din pereti, insa nu suporta aceeasi greutate pe polita precum fisetele metalice (care trebuie sa se sprijine pe podea);

- durata de viata a fisetelor metalice este mult mai mare si acestea nu necesita ingrijire speciala sau reparatii periodice;

- spatiul pe care il ocupa mobilierul din lemn este mult mai mare, aspect important mai ales atunci cand doresti sa utilezi cat mai eficient un spatiu de depozitare din biroul tau;

- multe modele de fisete metalice sunt livrate in stare complet asamblata, astfel incat nu va trebui sa mai mesteresti la montarea acestora sau sa pierzi timp pretios si sa faci cheltuieli suplimentare pentru a gasi o firma de profesionisti care sa le asambleze si instaleze corect.

Utilitatea fisetelor metalice isi spune cuvantul de fiecare data cand apare nevoia stocarii sau arhivarii actelor, dosarelor sau obiectelor si accesoriilor de papetarie si birotica folosite in activitatile zilnice ale firmei tale. Astfel, indiferent de domeniul in care activezi, bibliorafturile tale vor putea fi depozitate eficient si in siguranta.

Tipuri si modele de fisete metalice

Organizate dupa nevoile fiecarei afaceri si proiectate pentru orice spatiu de depozitare, fisetele metalice variaza in functie de materialul din care sunt confectionate, dimensiuni, sistem de inchidere sau numar de rafturi, astfel incat putem distinge cateva categorii:

- destinate arhivarii dosarelor, actelor si bibliorafturilor (utilizare comerciala si industriala);

- destinate depozitarii aparatelor, echipamentelor sau sculelor (utilizare industriala);

- adaptate depozitarii de substante periculoase/toxice prin vopsea ignifuga si materiale termorezistente (utilizare industriala);

- destinate depozitarii in siguranta a instrumentelor medicale si medicamentelor (utilizare comerciala si industriala);

- cu 1-2 usi si polite suplimentare;

- cu 1-2 rafturi, 5-10 rafturi sau cu seif/caseta.

