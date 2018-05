Fishnet, preparate street food pe baza de peste, in food court Palas

google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Pentru cei carora le este pofta de ceva gustos si sanatos, de curand, in food court Palas s-a inaugurat Fishnet. Noua locatie isi rasfata clientii cu preparate din peste, in combinatii aparte. Amenajat tipic restaurantelor de street food, Fishnet ii imbie pe pofticiosi cu propuneri inedite, pentru o pauza de masa savuroasa si satioasa. Este un concept al Quality Natural, companie detinatoare a brandului gourmet Valeputna, ale carui preparate au putut fi testate de ieseni la editiile Street Food Festival din parcul Palas. Clientii gasesc la Fishnet retete inventate de la zero si adaptate la preferintele publicului, realizate din produse obtinute din pastrav bio, proaspete, gatite pe loc. Fishburger, Fish and chips, Fishta ...