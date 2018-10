Fisuri intr-o cladire importanta, dupa cutremurul din 28 octombrie

Bianca Drăgușanu a postat o fotografie de senzație pe pagina sa de Instagram. Vedeta este îmbrăcată extrem de sumar și se află în pat. Lenjerie neagră, în contrast plăcut cu așternuturile albe, alături de o privire lascivă a frumoasei pe care o doresc atâția bărbați. Bianca se află în India, acolo unde filmează pentru ”Asia […] The post Bianca Drăgușanu, fotografie de senzație la primele ore ale dimineții: ”Cea mai mare nebunie pe care am făcut-o vreodată!” appeared first on Cancan.ro.

Euro începe o nouă săptămână în scădere, aspect care îi bucură pe români. Astfel, modeda europeană are astăzi, 29 octombrie, o valoare de 4,66 lei, aproape de cursul anunţat vineri de BNR. Vă reamintim că euro a atins cea mai ridicată valoare din istorie în faţa leului în vara acestui an, respectiv pe 21 iunie: […] The post Curs BNR 29 octombrie 2018: Euro a scăzut, la fel și dolarul appeared first on Cancan.ro.