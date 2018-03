Fiti atenti cum ,,dezlegati” pestele! Puteti ajunge la spital

Tudor Ciuhodaru google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); "Fiti atenti cum ,,dezlegati” pestele! Dezlegarea la peste creaza in fiecare an numeroase probleme de sanatate. Unele tin de ,,peste” conditiile de transport, conservare si vanzare ce duc la enterocolite si toxiinfectii alimentare sau modul de prepare si consum prajit, asocierea usturoi sau alcool, ,,surogatele” de peste ce duc la alergii iar altele de pacient, varsta, sex, patologie asociata digestiva sau alergica. Dezlegarea la peste este urmata in fiecare an de o intreaga patologie digestiva sau alergica. Frecvent este vorba de paciente de peste 40 de ani, cunoscute cu variate probleme digestive, dar si din randul celor ce au respectat rigorile alimentare ale postului. Col ...