Fiul cel mic al unui deputat PSD a fost gasit mort in locuinta sa

Fiul deputatului PSD de Neamt, Viorel Stan, a fost gasit mort miercuri, potrivit unor surse apropiate familiei parlamentarului nemtean. Este vorba despre fiul cel mai mic al deputatului, Bogdan, in varsta de 31 de ani. Decesul s-a produs intr-un apartament din Bucuresti in care locuia Bogdan Stan. La aceasta ora (17:30) ancheta politistilor la fata locului este in plina desfasurare si nu exista inca informatii despre posibila cauza a mortii sau imprejurarile in care s-a produs decesul.