Fiul lui Andrei Gheorghe, in numele lui: Unde decedatii ma-sii erati, cand aveam nevoie de voi, bai, Adriane, bai, Dane, bai, Sorine, bai, Dinule. Ai dracu’ cu corul vostru de bocitoare!

Maximilian, fiul vitreg al lui Andrei Gheorghe, a postat o scrisoare pe adresata tuturor celor care l-au cunoscut pe omul de radio si care, desi acum ii deplang trecerea in nefiinta, inainte nu aveau cuvinte de lauda la adresa lui. Textul lui Maximilian, un atac la ipocrizia celor pe care nu se sfieste sa-i si numeasca, are multe dintre expresiile folosite de tatal sau, Andrei Gheorghe. "Am plecat, bai, scarnaviilor! Nu, bai, idiotilor, nu mi-am inscenat moartea. Am murit ca sa muriti voi de ciuda ca n-o sa aflati niciodata dac-a fost sau nu supradoza. A fost supradoza de viata, bai, imbecililor! Viermi de pamant ce sunteti, ingramadiri de incertitudini si erori, lepadaturi ale universului! Pupa-ti-as talpile tale, Pasc ...