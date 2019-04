Fiul lui Andrei Pleșu, cercetat intr-un dosar cu droguri

Procurorii Serviciului Teritorial Iași al DIICOT au făcut vineri, 5 aprilie, mai multe percheziții domiciliare în Iași și București într-un dosar în care cei vizați sunt suspecți de trafic de droguri de risc. Polițiștii antidrog au descoperit la percheziții 500 de grame de rezină cannabis, alte ustensile folosite la cultivare, cântare electronice, grindere pentru mărunțit The post Fiul lui Andrei Pleșu, cercetat într-un dosar cu droguri appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro.