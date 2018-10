Fiul lui Cosmin Pascovici s-a stins din viata! Mesajul tulburator al fostului jucator adresat echipei nationale: Castigati pentru Denis!

Salut, băieți, numele meu este Cosmin Pașcovici, fost jucător al echipelor de fotbal Dinamo București, Farul Constanța, UTA, Petrolul Ploiești și nu în ultimul rând al echipei naționale, unde am avut plăcerea să joc alături de antrenorul vostur, Cosmin Contra. Am aut și eu un singur meci official la echipa națională, contra Andorrei, unde am câștigat cu 2-0 la Constanța, Sper să o faceți și voi. Am să vă spun pe scurt: băițelul meu, Denis Pașcovici, a făcut sâmbătă un atac cerebral, este la spital, în comă, creierul îl are inundat de sânge. Nu știm dacă va mai trăi sau va mai putea lupta. Dimineață, l-am anunțat pe prietenul meu Cătălin Gheorghiu și m-a întrebat dacă am nevoie de ceva. Și i-am zis Da, l-am rugat dacî puteți meciul acesta să-l jucați pentru Denis, pentru băiatul meu luptător, care se ybate între viață și moarte. El fiind un fan mare al echipei naționale. Mi-aș dori din toată inima, poate va fi ultimul meci pe care-l va prinde, să câștigați pentru el. Vă mulțumesc mul!, a spus Pașcovici.