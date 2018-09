Fiul lui Dragnea, scandal pe strada in Cotroceni, a chemat Politia. Nora lui Dragnea: „Baai saracule, tu stii cine suntem noi?”

Valentin Dragnea, fiul lui Liviu Dragnea, a chemat Politia dupa ce a fost apostrofat pe strada de „fiul unui mare actor roman”, relateaza Raluca Feher, presedintele asociatiei Frontline Club Bucuresti, pe blogul ei.

Iata relatarea, fara alte comentarii:

„Baiatul lui Daddy are casa in Cotroceni. O viluta modesta, ostentativul e lasat pentru Brazilia. Niciunul din vecini nu a crezut ca baiatul lui Daddy are curaj sa vina in Cotroceni, si-au zis ca se teme, ca lumea e nervoasa, strada e ingusta, nu ai cum sa intri cu tunul cu apa. S-au pus in pantofii lui de lac, marimea 42, sireturi lucioase, au umblat scaaaart, scaaaarttt, pe hol, au urcat chiar si niste trepte si apoi le-au coborat in fuga.

Au incercat sa-l priceapa pe fiul lui Daddy si au ajuns la concluzia ca micul porcar nu o sa riste un scandal. Poate o sa se strecoare acasa noaptea, pe la 1 sau 2. Poate o sa se deghizeze intr-un predicator al martorilor lui Iehova sau poate o sa imbrace o sutana si o sa-si puna o barbuta din fir de matase negru si o sa intrebe: primiti cu botezul?

Dar uite ca micutul porcar i-a surprins pe toti caci a aparut asa, pe la caderea serii, alaturi de proaspata sa sotie in masina dar cum ziceam, strada e stramta si din fata venea o alta masina in care era fiul unui mare actor roman cu sotia dumisale. Si fiul marelui actor roman l-a recunoscut pe fiul meschinului dictator roman si el nefiind actor ca tatal lui, neputand deci sa intre in rolul omului calm, pragmatic, periculos in taceri, sa zicem in rolul imparatului Palpatine, a infipt mana in claxon si a dat geamul masinii jos si a strigat: hotilor, ticalosilor, coruptilor, nu va e rusine ma sa va bateti joc de tara asta si sa furati de la copii saraci, talharilor, muuuie PSD!!!!

Iar baiatul lui Daddy s-a speriat si a rupt-o la fuga, lasand masina si sotia cea proaspata in mijlocul strazii. A intrat in vila modesta din Cotroceni si sotia cea proaspata, ramasa singura, a dat si ea geamul jos si a strigat la fiul marelui actor roman care gafaia rapus de frustrare si ciuda ca nu poate sa faca mai mult decat sa strige muie PSD, nora lui Daddy deci a strigat asa: baai saracule, tu stii cine suntem noi mai, tu stii bai cine e barbata-miu, bai gunoiule, tu stii ce o sa va facem baai? O sa va strivim baaai nimeniule!!!

Dar fiul marelui actor nu a bagat-o in seama. A parcat masina, si-a luat nevasta si au intrat in casa dar in nici 5 minute, ce sa vezi, nu unul ci doua echipaje de politie in fata vilutei modeste a copilasului lui Daddy.

Cu girofaruri pornite, cu militieni veniti sa salveze copilasul lui Daddy: v-au lovit?

Nu. Doar m-au injurat si mi-au zis muie PSD.

Deci nu v-au lovit. V-au amenintat?

Nu. Dar aveau un ton amenintator.

Deci nu v-au lovit si nu v-au amenintat. Nu putem sa facem nimic.

Proaspata nevasta vrea sange. Urla ca un cihuahua la mormantul stapanului. Ba nu, urla ca un tenor caruia i s-a asezat pianul pe picior si pe pian este intinsa cantareata Adele inainte sa slabeasca.

Faceti ceva, vreau sa-i distrugeti, vreau sa moara.

E 9 seara, s-a lasat intunericul dar proaspata sotie are infrarosii si vede in bezna pata de pe onoarea sotului ei.

Socrul fiului marelui actor cheama politia. Spune ca de peste drum se urla, e 9 seara si se urla, e balamuc domnilor, trimiteti un echipaj. Linistea publica a fost pulverizata.

Nu vine nimeni.

Cele doua masini de politie pleaca lasand tinerii casatoriti complet nesatisfacuti.

Incompetenta politia. Trebuia sa chemam jandarmeria.

Data viitoare intram cu tabul pe strada. Sa vedem noi atunci care dintre voi saracilor mai are curaj sa strige muie PSD?”, a relatat Raluca Feher pe blogul ei.

