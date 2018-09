Fiul lui Gabi Firea, Tudor, a picat la Bac! Nota rusinoasa pe care a luat-o la Romana o afli de la noi! Nici acum nu realizam cum a putut sa ia atat de putin:

Gabriela Firea i-a oferit o suma considerabila fiului sau din prima casatorie, Tudor Stefan.

Gabriela Firea, primarul Bucurestiului, are trei baieti din cele doua casnicii ale sale: pe Tudor Stefan (21 de ani), nascut in urma relatiei cu Rasvan Firea, decedat in ianuarie 2010, si pe David Petru (4 ani) si Zian Mihail (1 an), facuti cu actualul ei sot, Florentin Pandele.

Numele lui Tudor, fiul cel mare al lui Firea, apare si in ultima declaratie de avere a acesteia, la rubrica de „bunuri mobile si imobile instrainate in ultimile 12 luni”. Astfel, Firea a completat ca, pe 19 martie 2015, a vandut o casa din Voluntari catre doua persoane fizice, pe care a obtinut suma totala de 385.000 de euro, din care 240.625 de euro i-au revenit actualului primar si 144.375 de euro lui Tudor Stefan, fiul ei, care astfel s-a trezit cu o suma colosala in conturi.

Numele lui Tudor Stefan a mai aparut in vara lui 2014, cand presa a dezvaluit ca acesta a ratat examenul de Bacalaureat, dupa ce a obtinut 1.2 la Limba Romana, 5.15 la Istorie si 3.6 la Sociologie.

