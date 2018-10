Fiul Mihaelei Radulescu prefera sa socializeze doar in engleza si franceza! Refuza sa vorbeasca limba materna

Mihaela Radulescu s-a mutat din Romania in urma cu 8 ani alegand sa-si creasca fiul, pe Ayan, la Monaco. Dat fiind faptul ca Mihaela nu-l aduce prea des in Romania, ci prefera sa petreaca vacantele in alte destinatii, Ayan aproape ca a uitat limba materna.

La cei 12 ani , Ayan, fiul Mihaelei Radulescu si Elan Schwartzenberg, este un pusti extrem de educat, pasionat atat de sport, cat si de cultura. Aceasta educatie si-a dobandit-o in Franta, acolo unde locuieste de 8 ani impreuna cu mama lui. Dat fiind faptul ca a plecat de cand avea doar patru ani, Ayan nu se mai simte deloc roman. Pustiul nu se simte atras nici de locurile natale ale mamei sale, nici de limba materna.

Dovada ca, Ayan refuza sa vorbeasca romaneste, in ciuda faptului ca Mihaela Radulescu i se adreseaza doar in romana. Tanarul prefera sa socializeze doar in limba franceza sau engleza, limbi care sunt vorbite la Monaco, dar care il ajuta sa se converseze atat cu prietenii lui, cat si cu cei ai mamei, implicit cu Felix Baumgartner.

„Am aceasta problema cu el, eu vorbesc romaneste cu el, ca si toata familia mea, dar pentru ca traieste de opt ani in alta tara, unde se vorbeste franceza si engleza, omul nu mai vrea sa vorbeasca decat franceza si engleza”, a declarat Mihaela Radulescu completand insa ca Ayan cunoaste foarte bine limba romana si ca, atunci cand o vorbeste o face perfect corect gramatical.

Daca ti-a placut articolul, te asteptam si pe pagina de Facebook.