Fiul unui politician, cu apucaturi de cocalar! Voia sa intre cu masina in incinta clubului TIME OUT. Conducea cu paharul de sampanie in mana - VIDEO

Razvan Stefan Manolache • Fiul lui Mircea Manolache, consilier judetean, a fost surprins din nou in ipostaze deplasate • Ultimul film publicat pe pagina de Instagram arata nepasarea fata de autoritati • A parcat bolidul pe trotuar, chiar in fata unui club din Copou • Tatal acestuia a comentat iesirea fiului • "Are 26 ani, sa raspunda el. El nu a avut niciodata un Mercedes. El are un Audi. Nu imprumuta masini. Nu incerca sa ma intimidezi, am o varsta. Am mai vazut din astea", a spus Mircea Manolache O zicala ne invata ca "prostul nu e prost destul, daca nu e si fudul". Razvan Stefan Manolache, fiul consilierului judetean UNPR si patron Parma Taxi, Mircea Manolache, nu pare s ...