firea 1

Fiul vitreg al Gabrielei Firea, mesaj dur impotriva referendumului: „Nimeni nu ar trebui sa fie umilit la el acasa si exact asta se intampla”. Razvan Firea, fiul vitreg al primarului general al Capitalei, s-a alaturat campaniei care indeamna la boicotul referendumului pentru familia traditionala. Tanarul in varsta de 28 de ani a subliniat ca statul are responsabilitatea de a oferi drepturi si sanse egale cetatenilor.

Razvan Firea, fiul primului sot al Gabrielei Firea, sustine campanie „Iubirea nu se voteaza“ in care sunt implicate mai multe persoane publice si care are ca scop boicotul referendumului pentru redefinirea familiei in Constitutiei, care va avea loc pe 6 si 7 octombrie. „Eu nu merg la referendum, pentru ca statul trebuie sa ma respecte, sa ne reprezinte si sa garanteze libertatea de a iubi“, spune tanarul designer in clipul campaniei. Pe de alta parte, primarita Capitalei a declarat ca va vota „da“ la referndum.

Pe Facebook, Razvan Firea a reiterat ideea ca un stat democratic are responsabilitatea de a oferi drepturi si sanse egale pentru a imbunatati viata cetatenilor. El mai subliniaza ca dezbinarea si inventarea unor falsi dusmani sunt niste greseli majore si militeaza pentru respect si acceptare. „Toti suntem o familie, chiar daca unii dintre noi au pielea mai inchisa, parul roz sau prefera ciocolata alba. Dezbinarea si inventarea unor falsi dusmani, intr-o familie deja apasata de saracie si lipsuri, nu poate fi decat gresit moral, indiferent de reperele fiecaruia. Suntem toti frati, trebuie sa ne respectam si sa ne acceptam diferentele“, sustine fiul vitreg al Gabrielei Firea.

Daca ti-a placut articolul, te asteptam si pe pagina de Facebook.