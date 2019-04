Fiul Zinei Dumitrescu are de achitat o factura de 10.000 de euro la azilul unde a trait creatoarea de moda

Catalin Negreanu, fiul Zinei Dumitrescu, va avea de platit toate cheltuielile din ultimii ani, de la azilul la care mama sa si-a petrecut ultima perioada a vietii sale.

Catalin Neagreanu a luat fara sa anunte in prealabil sicriul mamei sale de la azil si nu a tinut cont nici macar de ultima dorinta a fostei creatoare de moda, pe care a abandonat-o intr-un azil: aceea de a fi inmormantata la Cimitirul Bellu, unde avea loc de veci. Revoltat din cauza atitudinii acestuia, dupa ce si-a incinerat mama, directorul caminului de batrani din Ghermanesti, Ion Cassian, asteapta ca fiul Zinei sa-si achite datoriile pe care le are.

„Astept sa se linisteasca, pentru ca este un moment dureros si pentru el. Apoi o sa-l invit la o cafea, ca sa stam de vorba si sa-i inmanez factura. Nu am mai facut calcule in ultimii ani, dar aceasta se ridica undeva in jurul a 10.000 de euro. Si eu sunt suparat pentru cele intamplate. Zina voia sa fie inmormantata la locul sau de veci. Acum cativa ani, am fost cu ea sa-mi arate unde este si tot atunci am achitat datoriile la cimitir, intrucat locul de veci nu mai fusese platit de vreo 10 ani”, a declarat Cassian pentru Libertatea.

«Zina a murit cu o mare durere in suflet»

Ca si apropiatii mamei Zina, directorul azilului nu intelege cum starea fostei creatoare de moda s-a degradat in ultimele sale luni de viata, dupa ce aceasta si-a vazut pentru prima oara fiul, dupa o pauza de mai bine de trei ani.

„Nu-mi pare rau de bani, ci de faptul ca Zina a murit cu o mare durere in suflet. A murit neimpacata si nu am putut afla ce are pe suflet. Se inchisese in sine si nu ne mai spunea nimic, desi pana atunci vorbeam orice cu ea. Nu inteleg cum a murit doar in cateva luni, desi ii faceam analizele periodic si nu era bolnava. Nu avea cancer si nici Alzheimer. De cand a venit fiul sau, a inceput sa-i fie din ce in ce mai rau. Nu stiu ce i-a zis, ce s-a intamplat intre ei. Dar de atunci a inceput sa refuze sa mai manance. S-a uscat pe picioare. Stiu doar ca a venit cu niste acte, sa i le semneze si am inteles ca era vorba despre o mutatie”, a adaugat Cassian.

