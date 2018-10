Flagrant surpriza intr-un dosar de coruptie! Dupa ce a fost filmat in birou, a dat la pace cu politistii! S-a dus cu microfoane pe sub haine la prietenul sau!

descinderi google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); • Pentru anchetatori, flagrantul a iesit ca la carte, reusind sa dovedeasca o serie de aspecte greu de probat in alte conditii • In momentul in care s-a vazut inconjurat de ofiterii de politie si a inteles ca toata scena anterioara a fost filmata, barbatul a acceptat sa-si toarne prietenul si sa-l inregistreze la randul lui • Practic, dupa ce ieseanul tocmai fusese inregistrat cand i-a dat spaga unui politist in numele unui prieten, a acceptat sa mearga la acest prieten si sa-l inregistreze la randul sau • Pe inregistrari a cazut tatal celui care trebuia sa-i cumpere cu adevarat bunavointa politistului • Procurorii i-au trimis in judecata acum pe toti trei: tanarul care i-a dat spag ...