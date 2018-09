Florentin SCALEȚCHI: Si din nou in campanie electorala!!!

Nu am avut timp nici să respirăm, nici să vedem şi nici să simţim prosperitatea de zi cu zi, în urma reformelor şi a promisiunilor făcute de ultimii câştigători ai scrutinului electoral de la finele anului 2017, şi anume PSD-ul, încuscrit cu piticul ALDE pentru o majoritate consistentă că, ce să vezi?, iar am […] Articolul Florentin SCALEȚCHI: Şi din nou în campanie electorală!!! apare prima dată în AM Press.