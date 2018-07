Florentina Mirica, primul procuror care și-a depus candidatura pentru șefia DNA

Salariu Mugur Isărescu. Banca Națională a României a făcut public, recent, salariul pe care îl încasează guvernatorul BNR, Mugur Isărescu. (Promotiile zilei la monitoare) Conform BNR, acesta are o remunerație lunară de 39.005 lei net, la care se adaugă alți 16.412 lei, ca indemnizație de membru al Consiliului de Administrație. Salariu Mugur Isărescu. Pe lângă […] The post Ce salariu are Mugur Isărescu appeared first on Cancan.ro.