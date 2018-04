Florian Coldea, marul discordiei dintre Claudiu Manda si Liviu Dragnea

Florian Coldea google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Presedintele Comisiei parlamentare pentru controlul Serviciului Roman de Informatii, Claudiu Manda, a declarat miercuri ca Florian Coldea "nu a citit de pe nicio foaie" atunci cand a fost audiat la comisie. "Pot sa va spun ca domnul Coldea, in cadrul comisiei, nu a citit de pe nicio foaie. In fata presei a citit de pe o foaie probabil ce isi pregatise inainte de comisie, am si spus la un moment dat ca lucrurile erau un pic diferite de ce s-a discutat in comisie.", a spus Manda, la Palatul Parlamentului. Precizarea vine dupa ce presedintele PSD, Liviu Dragnea, a declarat, marti, referitor la audierea lui Florian Coldea in Comisia SRI, ca la audieri nu citesti si pleci, pentr ...