Florile de salcam au mai multe beneficii decat v-ati fi imaginat! Iata ce se intampla daca luati o lingurita de flori de salcam pe stomacul gol

Florile de salcam sunt foarte eficiente in cazul afectiunilor digestive, respiratorii, dar si in cazul durerilor de cap.

Sunt benefice pentru organism, intrucat contin flavonoide, glucozide, tanine si uleiuri esentiale.

Florile pot fi utilizate sub forma de pulbere, ceai, tinctura sau vin de salcam.

Florile de salcam sunt folosite pentru tratarea durerilor abdominale, gastritei hiperacide, bolii de reflux si ulcerului duodenal. Totodata, florile de salcam reduc nivelul stresului, fiind benefice pentru cei ce sufera de gastrite si ulcere cauzate de stres.

In astfel de cazuri, pot fi luate sub forma de flori maruntite, pe stomacul gol, cate o lingurita de 3-4 ori pe zi. Puteti utiliza si amestecuri de plante, cum ar fi cel format din salcam, zmeura, lemn dulce, dud si musetel.

Florile de salcam sunt foarte utile si pentru cei ce au senzatii de disconfort din cauza schimbarilor meteorologice, cei ce sufera de depresie si de astenie de primavara.

Daca veti consuma o cana de ceai de salcam cu o ora-doua inainte de culcare, veti avea un somn linistit, intrucat florile de salcam au efecte calmante.

Sunt recomandate si in cazul durerilor de cap. Consumati zilnic cate 1 litru de infuzie combinata, indulcita cu miere si veti scapa de cefalee si starile de greata.

Consumul zilnic de macerat din flori de salcam amelioreaza simptomele afectiunilor digestive. Preparati un macerat din 200 ml de apa si o

lingurita si jumatate de flori de salcam.

Lasati la macerat de dimineata pana seara. Beti o cana pe stomacul gol. Este indicat in caz de ulcer, gastrita, reflux gastro-esofagian, crampe abdominale si indigestie.

In plus, florile de salcam calmeaza tusea si va scapa de starea de nervozitate. Daca suferiti de boli de stomac, gastrita, ulcer gastric duodenal, luati timp de cel putin o luna o lingurita de pulbere de flori de salcam inainte de mese.

Pentru a obtine pulberea, macinati florile uscate prin rasnita de cafea. Pastrati la rece, in borcane bine inchise, cel mult 2 saptamani. Dupa aceasta perioada, florile isi pierd din proprietati.

Florile de salcam, eficiente impotriva insomniei

Daca suferi de insomnie sau ai un somn agitat si nu reusesti sa te odihnesti in timpul noptii, poti combate aceste stari neplacute cu ajutorul florilor de salcam. In fiecare seara, inainte de a merge la culcare, este bine sa bei o cana cu ceai de flori de salcam. Acesta va actiona asupra sistemului nervos si te va ajuta sa te relaxezi si sa te odihnesti.

Florile de salcam trateaza afectiunile genitale

In cazul in care te confrunti cu afectiuni genitale, precum vaginita sau candidoza, este bine sa faci bai de sezut cu tinctura de salcam. Aceasta se adauga in apa, iar tratamentul trebuie urmat cateva zile la rand, pana cand afectiunea se vindeca sau se amelioreaza.



