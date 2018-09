Florin Bratu iși reproșeaza poziția avuta in privința tranferului lui Nistor

Florin Bratu (38 de ani) îşi reproşează şi acum poziţia pe care a avut-o în cazul potenţialului transfer al lui Dan Nistor (30 de ani) la FCSB, discuţie care avea să ducă, în cele din urmă, la plecarea sa de la Dinamo. Bratu a dezvăluit ce s-a întâmplat în vestiarul lui Dinamo, informează mediafax.

Marile probleme de la Dinamo au plecat de la imposibilitatea de a-l recapacita pe Dan Nistor, iar totul a plecat din momentul în care căpitanul din Ştefan cel Mare a avut pe masă o ofertă foarte tentantă din punct de vedere financiar de la FCSB. A mers la Bratu, a vorbit cu el, dar antrenorul a rămas cu o impresie proastă când şi-a dat seama că liderul său e gata să trădeze. S-a opus transferului, iar acum regretă: "Am avut o discuţie. Eu, el şi staff-ul meu. A spus că-şi doreşte să plece, că e o oportunitate mare pentru el să câştige acei bănuţi. Am încercat să-l înţeleg, cu toate că am fost debusolat, pentru că era căpitanul lui Dinamo şi cel mai important jucător al meu. Cred că atunci trebuia să se ia o decizie clară. M-am opus, e adevărat, şi îmi reproşez pentru că am gândit cu sufletul. Nu m-am gândit la binele clubului, care putea încasa o sumă de bani şi se putea face un schimb de jucători...Eu tot timpul am crezut în el, pentru că e un fotbalist cu calitate atunci când e liniştit. De asta m-am şi supărat pe el şi am fost frustrat, pentru că e un jucător care produce fotbal", a spus Bratu, la Digi Sport.

Apoi, lucrurile au degenerat rapid, iar Nistor nu a mai putut fi, sub nicio formă, readus pe linia de plutire. Cel puţin aşa continuă să susţină Florin Bratu: "A aflat toată lumea, în special suporterii. Ei au făcut foarte multe presiuni pentru ca el să nu plece, am înţeles, am vorbit cu Dan de multe ori şi am crezut că lucrurile s-au liniştit. Dar lucrurile au trenat şi s-a ajuns la această situaţie, pe care nu a vrut-o nimeni. Avea momente (n. red - Nistor) în care se antrena bine, dar avea şi momente când nu se antrena bine. El mobiliza echipa, jocul se învârtea în jurul lui, dar, după acel episod, nu am mai obţinut multe de la el. Apoi, s-a transmis şi celorlalţi jucători această stare de incertitudine", a mai declarat tânărul antrenor.