Florin Busuioc a fost salvat de la moarte de un medic somer. Eugen Tieranu a fost ajutat de alti doi doctori in sala de operatii

Informatii incredibile ies la iveala in cazul lui Florin Busuioc, dupa ce a suferit noaptea trecuta un stop cardio-respirator pe scena si a fost resuscitat de trei ori, potrivit celor mai noi informatii. Eugen Tieranu, unul dintre cei trei medici care au intrat de urgenta in sala de operatii ca sa ii salveze viata actorului, este rezident, iar oficialii Spitalului Judetean din Craiova au refuzat pana acum sa-l angajeze.

Florin Busuioc a fost operat un medic somer, Eugen Tieranu, care a venit de acasa la spital

In varsta de 56 de ani, lui Busu a fost supus unei interventii chirurgicale noaptea trecuta, dupa ce a facut mai multe infarcte in timp ce se afla pe o scena din Craiova. Imediat ce a ajuns la spital, artistul a fost bagat in sala de operatii, unde a fost operat de doi doctori tineri, Eugen Tieranu si Paul Trasca, dar si de Emilia Goanta, medic electrofiziolog. Primul se afla la finalul rezidentiatului si este deocamdata somer, asteaptand de luni intregi ca la Clinica de Cardiologie sa se faca angajari, conform Adevarul.

Eugen Tieranu este cel care i-a montat stentul si este cel mai tanar dintre medicii care l-au operat pe Florin Busuioc. In varsta de 30 de ani, el a venit de acasa de urgenta si a acceptat sa intre in sala de operatii impreuna cu colegul sau, mediul Paul Trasca, si cu Emilia Goanta, medic electrofiziolog. Interventia a durat 10 minute si nu s-au inregistrat probleme.

Medicul Eugen Tiereanu este rezident in ultimul an in Bucuresti, iar de la 1 ianuarie 2019, el va avea oficial statutul de somer, potrivit sursei citata mai sus. Desi Spitalul Judetean din Craiova putea sa-l angajeze pana acum la Clinica de cardiologie, solicitarea i-a fost refuzata, pentru ca scoaterea posturilor la concurs este tergiversata de luni intregi.

Si mai revoltator este ca seful Clinicii de Cardiologie Interventionala si Chirurgie Cardiovasculara, aflata in curtea Spitalului Judetean din Craiova, a fost de negasit noaptea trecuta, cand Florin Busuioc a suferit trei infarcte. Doctorul Octavian Istratoaie nu a raspuns la telefon si, la un moment dat chiar si l-a inchis. Acesta trebuia sa isi de acordul pentru ca medicii sa poata intra in sala de operatie din clinica, potrivit protocolului. In aceste conditii, managerul Spitalului Judetean (caruia i se subordoneaza directorul clinicii) si-a asumat intreaga responsabilitate si a cerut ca operatia sa se faca de urgenta.

Clinica de Cardiologie Interventionala si Chirurgie Cardiovasculara, situata in curtea Spitalului Judetean din Craiova, a fost inaugurata in aprilie, este dotata la standarde europene, dar nu are medici si functioneaza ocazional.

Sotia lui Florin Busuioc a venit de urgenta in Craiova, iar ea a ajuns la spital dupa ce prezentatorul a fost scos din sala de operatii. Liliana Busuioc a fost asteptata de colegii actorului in curtea unitatii medicale.

