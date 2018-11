Florin Busuioc, adus cu elicopterul la Bucuresti! Imagini cu prezentatorul, in stare de inconstienta, pe targa

Florin Busuioc a fost operat de urgenta, intr-un spital din Craiova, dupa ce a suferit un infarct, seara trecuta.



Ieri, Florin Busuioc a fost transportat, cu un elicopter SMURD, in Bucuresti. La aterizare, prezentatorul meteo a fost filmat pe targa, fiind cel mai probabil in stare de inconstienta.



Din cauza starii instabile si a conditiilor meteo nefavorabile, prezentatorul nu a putut fi adus mai repede in Capitala.



In prezent, starea de sanatate a lui Busu este una stabila



"Am fost informat inca de marti seara cand medicii il resuscitau pe Florin Busuioc. Dupa resuscitare a fost dus la UPU Craiova. A fost dus in sala de operatie, acolo unde i s-a montat un stent. Este adevarat ca in acel moment, medicul sef de sectie nu a raspuns la telefon, dar asta nu a fost o problema. A fost sunat medicul care are competenta pentru a face acest tip de interventie.", a declarat ministrul Sanatatii, Sorina Pintea, in exclusivitate pentru Stirile Kanal D.



"Pacientul este in Terapie Intesiva la Spitalul Judetean Craiova, este monitorizat in permanenta, iar starea lui de sanatate este stabila. Pacientul a mai suferit niste fracturi costale, asta datorita manevrelor de resuscitare, lucru care se intampla frecvent in astfel de situatii.", a mai spus Sorina Pintea.

