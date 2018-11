Florin Busuioc, infarct pe scena! A fost operat de urgenta

Florin Busuioc infarct google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Operatia la care a fost supus actorul Florin Busuioc la Spitalul de Urgenta din Craiova a fost finalizata cu succes, in urma cu doar cateva minute. Potrivit purtatorului de cuvant al spitalului, Cristina Geormaneanu, actorul se afla acum in afara oricarui pericol, medicii efectuand o operatie minim invaziva, pentru montarea unui stent. "Operatia a fost o reusita, i s-a montat un stent si acum pacientul este in afara oricarui pericol. In legatura cu celelalte detalii, familia nu imi permite sa dau nicio declaratie. Important este, insa, ca totul s-a terminat cu bine", a declarat purtatorul de cuvant. Florin Busuioc a suferit un infarct la finalul unei piese in care juca, a fost trans ...