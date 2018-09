Florin Calinescu ii MITRALIAZA pe Dragnea și Dancila: Cretin e ala de te-a pus in fruntea Guvernului

Ministrul finanțelor publice, Eugen Teodorovici, a prezentat poziţia României faţă de programul de investiţii InvestEU, pentru care Uniunea Europeană (UE) are alocată o garanţie de 38 de miliarde de euro: asigurarea echilibrului geografic, potrivit Ministerului Finanţelor Publice (MFP).

Antrenorul Serenei Williams, Patrick Mouratoglou, a recunoscut că i-a transmis semnale jucătoarei americane în finala US Open, dar susţine că şi antrenorul japonezei Naomi Osaka, Sascha Bajin, a procedat la fel tot meciul, relatează Reuters, preluat de Agerpres.ro.

Reacție emoționantă a Arianei Grande după controversatul deces al ex-iubitului ei, rapperul Mac Miller. Vedeta se află în doliu, iar înainte de moartea acestuia declarase că relația dintre ei fusese un "toxică". După moartea rapperului Mac Miller, Ariana Grande nu a făcut niciun comentariu public, informațiile despre relația lor fiind anterioare tragediei. Conform revistei People, Ariana