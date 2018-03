Florin Calinescu, inaintea Congresului PSD: ”Astept cu scarba sezatoarea comuniștilor donatori in buzunarele lui livulica…”

ShareTweet Florin Călinescu, vedetă de televiziune, a postat pe Facebook un text dur la adresa PSD-ului lui Liviu Dragnea, înaintea cogresului care ”va consacra infracțiunea populară teleormăneană”. „Dragi Romani, iubiti compatrioti! Astept cu scarba sezatoarea comunistilor donatori in buzunarele lui livulica si un pic in ale lor, de sambata. Of cors, se va consacra infractiunea populara teleormaneana. La nivel national. Infractori, penali, condamnati, condamnabili, cercetati penal, tudorei, nicolai, iordachi, valcovi, nicolici si alti curcubei, vor consacra sambata golania infractionala civila si penala. Chestia asta nu poate fi impiedicata pentru ca acolo 4/5 mii de complici o vor face. Ceea ce ei nu pot opri este ATITUDINEA noastra. Ne sculam din somnul cel de moarte?!”, a scris Florin Călinescu pe fondul unei mari agitații în interiorul partidului de guvernământ. Liviu Dragnea ceruse initial o reconfirmare a calității sale președinte, dar se pare că socotelile de acasă nu s-au potrivit cu cele din târgul PSD, așa că a renunțat, încercând să-și consolideze puterea prin mazilirea tuturor celor care au curajul să-l înfrunte și alegerea unui set de vicepreședinți fideli. C. Zamfir, ShareTweet