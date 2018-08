Florin Cițu lanseaza acuzații grave la adresa celor de la PSD: Romania se indreapta spre un regim totalitar

Senatorul PNL, Florin Cîțu, susține că scandalul plăcuțelor de înmnatriculare cu ”M..E PSD”, ridicate de polițiști, este unul dintre semnele care arată că România se îndreaptă spre un regim totalitar.

”Nu este prima oara cand trebuie sa explic pentru PSD-isti. Sigur nici ultima.

Nicio problema.

Doua lucruri:

- voi apara intotdeauna liberatea de exprimare. Inidiferent cine sunt cei care vor incerca sa ne cenzureze. Da, chiar si de a injura. Acelasi lucru il voi face pentru libertatea economica si individuala. Sa nu mai existe neintelegeri pe viitor.

- pentru psd-isti, demersul meu de ieri este impotriva abuzului politistilor nu pentru sustinerea mesajului. Functionari publici raspund la comanda politica. Asta se intampla doar in dictatura. Daca PSD se simtea afectat putea sa mearga in instanta si sa demonstreze acest lucru.

#DeschideOchiiRomania #romaniitrebuiesastie #curajhaicasepoate

P.S. : In 1986 eram intr-o vizita in Bulgaria. La Ruse. De o zi. Purtam un tricou cumparat de la sarbi in Timisoara. Un tricou cu steagul SUA pe piept. Pe strada am fost oprit de doi politisti si de doi soldati (aveam 14 ani) si mi au spus sa scot tricoul. Nu avem alt tricou, asa ca toata ziua am umblat cu tricoul intros pe dos.

Nu trebuie sa fii geniu sa intelegi ca Romania asta se duce cu rapid spre un regim totalitar. Toate sunt la fel, iar liberatatea de exprimare este prima care este cenzurata.”, arată Florin Cîțu, pe pagina personală de Facebook.