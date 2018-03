Florin Iordache, in plin scandal pe legile justitiei: Modificarile tin cont de deciziile Comisiei de la Venetia

Preşedintele Comisiei parlamentare speciale pentru Legile Justiţiei, Florin Iordache, a declarat marţi, la dezbaterile din plenul Camerei Deputaţilor, că modificările făcute la Legile 303/2004, 304/2004 şi 317/2004 şi solicitate de Curtea Constituţională sunt în concordanţă cu recomandările Comisiei de la Veneţia.

"Comisia specială a fost înfiinţată tocmai pentru a pune în concordanţă legislaţia existentă cu deciziile Curţii Constituţionale. Noi tocmai asta am făcut şi vreau să vă spun că noi am ţinut cont de deciziile Curţii. Printre altele, am fost atacaţi permanent că încercăm să politizăm Justiţia, să subordonăm Justiţia. Eu am cerut de la începutul dezbaterilor să îmi precizaţi un singur articol care subordonează Justiţia sau, într-un fel sau altul, modifică legislaţia penală. De fiecare dată, aţi invocat faptul că ar trebui să solicităm un punct de vedere al Comisiei de la Veneţia. Eu v-am solicitat, stimaţi colegi, înainte de a ne critica, haideţi să citim. Dacă am citi mai mult şi dacă am citi cu atenţie deciziile CCR, la fiecare din cele trei decizii CCR ne precizează foarte clar că acele modificări pe care noi le-am făcut şi le-am propus nu afectează în niciun fel independenţa Justiţiei, iar modificările pe care le-am făcut sunt în concordanţă cu deciziile Comisiei de la Veneţia", a spus Iordache, în plenul Camerei Deputaţilor.

El a adăugat că dezbaterile au avut loc în prezenţa tuturor grupurilor parlamentare, iar deciziile CCR sunt obligatorii pentru toată lumea.



"În spiritul de colegialitate puteaţi veni dumneavoastră cu amendamente, nu trebuia să facem lecţii de citire împreună. Dumneavoastră nu faceţi decât să criticaţi sau să modificaţi amendamentele pe care noi le-am propus", le-a spus Iordache deputaţilor din Opoziţie.

Plenul Camerei Deputaţilor urmează să voteze cele trei legi ale justiţiei, în calitate de primă cameră sesizată, după ce anterior Comisia specială a modificat proiectele în acord cu deciziile CCR.