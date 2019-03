Florin Iordache, replica pentru Iohannis - Referendumul, o tema parazit. Un accident al democrației a fost acum 4 ani și jumatate

Florin Iordache susține că referendumul pe tema corupției este o temă parazit, acuzându-l pe Klaus Iohannis că face campanie în locul PNL. Mai mult, vicepreședintele Camerei Deputaților spune, după criticile președintelui, că un accident al democrației a fost alegerea lui Klaus Iohannis.

"Pana termina de gandit, poate ii trece mandatul. E o tema (n.r. referendumul) parazit, care nu are legatura cu alegerile. Presedintele e in campanie si sustine PNL. Pentru că PNL nu poate să își sustină propria campanie, o face președintele. (..) Un accident al democrației a fost acum 4 ani și jumătate, când greșit a fost ales domnul Iohannis președinte. Modul în care dispretuieste o anumita parte a clasei politice denota ca n-a invatat nimic in cei 4 ani", a declarat Florin Iordache.