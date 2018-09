Florin Ristei, retinut de jandarmerie, in Centrul Vechi. Ce a facut cantaretul

Veste socanta pentru fanii cantaretului si prezentatorului tv de la Antena 1.

Florin Ristei, retinut de jandarmerie, in Centrul Vechi! Intamplarea a fost relatata chiar de catre vedeta. Florin Ristei a povestit intr-o postare pe Instagram ca, duminica dimineata la 04:00, a fost oprit in Centrul Vechi de un grup de jandarmi. Acestia i-au cerut sa se legitimeze.

Motivul: jandarmii l-au auzit glumind cu unul dintre prietenii sai ca: „Cea mai proasta meserie este la jandarmerie”. Florin Ristei se intorcea de la o „cantare” dintr-un club din Centrul Vechi. Artistul se afla alaturi de inca sase prieteni pe strada Lipscani nr. 25 cand jandarmii i-au cerut sa se legitimeze si i-au facut proces verbal.

„Plecam din Centrul Vechi, am avut cantare azi-noapte acolo si pe la 4 si ceva s-a spart petrecerea si am luat-o frumusel, pe jos spre masina. Trecand prin fata pe la BNR, stiti ca acolo de obicei se afla o duba de jandarmerie pe colt, pe Lipscani 25, ca am si proces verbal”, a spus Ristei, aratand hartia cu procesul verbal.

Florin Ristei a povestit cum vorbea pe strada cu prietenii sai, mai tare, dar fara injurii care sa deranjeze linistea publica.

„Noi eram un grup de 7 oameni, 6 baieti si o fata si vorbeam intre noi ca dimineata dupa petrecere, un pic mai tere pe strada. Nu va ganditi ca injuram, sau urlam pe strada, sau sticam mintea publica. Nu. Vorbeam intre noi. Si vazandu-i, ii zic unui prieten: Ia zi, frate, cea mai proasta meserie este, si el completeaza: la jandarmerie. Bineinteles ca ei ne-au auzit.”

Jandarmii care s-au simtit probabil ofensati de gluma artistului, i-a cerut sa se legitimeze:

„Am simtit o mana pe mine la un moment dat, ‘Salut, hai cu mine sa te legitimezi’. Ne-am intors, ne-am dus cu tot grupul la duba, bininteles. M-am legitimat. Mi-am zis CNP-ul ca n-aveam buletinul la mine si ii intreb de ce ne-au oprit. Conform legii 61, mi-au explicat ca nu am voie pe strada sa adresez injurii”, a povestit Florin Ristei intr-o postare pe Instagram. In dimineata zilei de luni, artistul a sters filmarea de pe Instagram si a lasat-o doar pe Facebook.

Florin Ristei este un cantaret si prezentator de televiziune, care a intrat in atentia publicului, cand avea in jur de 13 ani, ca solist al trupei Amici, cu hitul „Dana”. In 2013, a castigat emisiunea X Factor, fapt care l-a relansat in piata muzicala, informeaza mediafax.ro.

