Florin Salam, la DIICOT! Are probleme mari cu interlopii

Florin Salam a ajuns din nou in fata procurorilor DIICOT. Manelistul a fost audiat in legatura cu amenintarile primite de la interlopi. Saptamana trecuta Salam a depus o plangere si la Parchetul General. Florin Salam spune ca nu mai poate accepta ca banii din cantari sa-i fie luati de interlopi. De-a lungul carierei sale muzicale, cantaretul a adunat in palmares mai multe scandaluri in care au fost implicati interlopi. Nu doar o data s-a plans de relele tratamente aplicate de baietii rai, dar acum s-a hotarat sa le ceara ajutorul autoritatilor. Salam si-a angajat avocat si are incredere ca acesta se va ocupa de situtia in care a ajuns. De rele tratamente s-a plans si Liviu Dovleac, verisorul si impresarul Denisei, acuzandu-l ...