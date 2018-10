Florin Tanasescu: ROMANIA TIUIE, VIORICA SFORAIE

Purtător de cuvânt Viorica Dăncilă: – Fiindcă doamna premier, numită și minte de fier, nu are răspunsurile pregătite la întrebările cu care presa ticăloșită vrea s-o încurce ca la integrame, am angajat un curier. Presa – Și ce face ăsta ? Purtător de cuvânt: – Doamna vă trimite răspunsul prin el și – abia […] Articolul Florin Tănăsescu: ROMÂNIA ŢIUIE, VIORICA SFORĂIE apare prima dată în AM Press.