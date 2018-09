Florinel Coman este criticat de Gigi Becali chiar și dupa ce a inscris cu CFR Cluj

Gigi Becali i-a criticat, duminică, pe jucătorii FCSB pentru evoluţia din meciul cu CFR Cluj, scor 1-1, din etapa a VIII-a a Ligii I, unul dintre cei mai apostrofaţi fiind Florinel Coman, autorul golului formaţiei bucureştene.

"Coman, dă, mă, gol dacă eşti fotbalist! Uite, pasă la portar (n.r. - la faza la care a ratat din apropierea porţii)! E obosit, aşa mi-a zis. Păi dacă bagă ţigări câte două pachete în el. L-am văzut cu răsufla în timpul meciului şi am zis că e distrus, e mort. Lasă ţigara dacă vrei să fii fotbalist! Degeaba are talent dacă nu poate să alerge. Lăcătuş fuma, dar putea să alerge. Şi ţigările de atunci nu sunt ca acum. Dacă am dat trei milioane pe Coman, Coman trebui să dea gol de acolo, din şapte metri. Ah, că i-a dat ăla cadou... Păi aşa vrea el să dea goluri? Şi îşi arată pieptul şi muşchii, vai de capul lui! Tu îţi arăţi muşchii pentru că ţi-a dat ăla un cadou?", a declarat Becali, la Digi Sport conform news.ro

El i-a remarcat doar pe Alexandru Stan, Harlem Gnohere şi a adăugat că ar fi trebuit schimbaţi la pauză şapte jucători.

"Noi nu am jucat decât cu Stan, Benzar şi Bizonul în seara asta. Atât, trei jucători. Dacă era să fac schimbări la pauză, trebuia să fac şapte. Nedelcu prin 16 metri cu mingea la picior, îi fură mingea, Filip vreo şapte pase la adversar. Aşa fotbal ca în seara asta n-am văzut în viaţa mea. Noi am întâlnit acum un CFR rănit, dar CFR nu e ăsta, e mai puternic de 100 de ori. Noi am fost azi la mijlocul terenului praf, numai pase la adversar. Când mă gândesc că le dau 10-15.000 la jucători d-ăştia, nu-mi vine să cred. Pe cuvântul meu de onoare, câteodată îmi vine să mă las de fotbal definitv. Ai mingea la tine în 16 metri şi tu aştepţi să ţi-o ia unul şi să-ţi dea gol ţie, tu, Nedelcule? La ce te gândeşti, dormi? Nu e, mă, pat pe teren, terenul de fotbal nu e dormitor. Am încercat, hai să-l forţăm că am dat două milioane pe el, dar degeaba, eu nu mai cred... Nu ai mijlocul terenului, nu câştigi. Cum să-l laşi pe Djokovici să dea cu capul, să dea la poartă? Djokovici a fost astăzi Pele", adăugat Becali.

Formaţia CFR Cluj a remizat, duminică seară, pe teren propriu, scor 1-1 (0-1), cu echipa FCSB, într-un meci din etapa a opta a Ligii I.

Golurile au fost marcate de George Ţucudean ’48 pentru gazde şi Florinel Coman ’23 pentru oaspeţi.