FMI, avertisment pentru Romania: "Suntem ingrijorati"

FMI avertizeaza Romania ca ar putea rata tinta de deficit fiscal din PIB, prin reprezentantul Fondului in tara noastra, Alejandro Hajdenberg. Fondul Monetar International ia in considerare modificarea prognozei de crestere economica pentru Romania din acesta an de la 5,1% la 4-4,5%, a declarat, joi, Alejandro Hajdenberg, reprezentantul permanent al FMI in Romania, la conferinta „2018 Investor Days 2018", organizata de Fondul Proprietatea. „Pentru acest an noi avem o proiectie de 5,1%, oficial, cresterea a PIB-ului, dar aceasta va fi revizuita in octombrie si pe baza celor mai recenti indicatori, decelerarea semnificativa a activitatii economice in prima jumatate a anulu ...