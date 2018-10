FMI trage un semnal de alarma! Exista riscul declansarii unei crize economice globale

Criza economica google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Fondul Monetar International (FMI), a avertizat ca exista un risc real ca economia globala sa sufere un soc nou si extins. Intr-un raport emis inaintea unei intalniri din Indonezia, cu Banca Mondiala, FMI a afirmat ca scaderile sunt evidente, din cauza tensiunilor comerciale in crestere si escaladarea ratelor dobanzilor. Acest al doilea avertisment in mai putin de 24 de ore demonstreaza cat de posibila considera FMI ca este o scadere brusca a economiei mondiale. Citeste si: FMI, anunt important despre economia Romaniei Marti, 9 octombrie, FMI a redus prognoza pentru anii 2018 si 2019 ca urmare a tensiunilor comerciale in crestere. Miercuri, in cadrul unui raport importat, c ...