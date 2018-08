Foarte putine gospodine stiu asta! Chiar nu credeam ca ceapa poate fi atat de utila

google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); De curand am aflat de la o matusa cateva trucuri culinare care au legatura cu ceapa! Astfel, daca puneti in apa, cand fierbeti pieptul de gaina pentru salata, o ceapa cu tot cu coaja crestata in patru, carnea va avea o culoare roz. Deja am incercat acest lucru. Pentru ciorbe, coaja de ceapa este un superingredient! Zeama sau ciorba vor capata o aroma si o culoare deosebita. Puteti sa adaugati si ciuperci! Cu siguranta veti ramane uimiti de ce veti afla in continuare. Proprietatile cepei Cu ajutorul cepei puteti sa scapati de arsura de pe tigaie, cratita si de pe plasa gratarului. Daca stergeti cu o ceapa proaspat taiata vasele, le veti curata mai usor. Spalati-le dupa cu detergent de vase. Sucul de ceapa inlocuieste mirosul ...