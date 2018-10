FOC la varful coaliției PSD-ALDE! Legea offshore ii incaiera pe Dragnea și Tariceanu EXCLUSIV SURSE

Simona Halep a aflat că are hernie de disc, însă liderul mondial nu se va opera. Citește mai departe...

Presedintele Statelor Unite, Donald Trump, a fost implicat alaturi de fratii sai in manevre fiscale suspecte prin care parintii sai au evitat impozitarea, scrie cotidianul New York Times.

Prognoza meteo 3 octombrie. Vremea va fi relativ frumoasă și stabilă în toată țara, însă temperaturile scad față de ziua precedentă. Va plouă pe arii relativ extinse în interiorul arcului carpatic după orele prânzului, însă ploile vor fi slabe cantitativ. Prognoza meteo 3 octombrie. În prima parte a zilei vremea va fi frumoasă în toată […] The post Prognoza meteo 3 octombrie: Temperaturile sunt în scădere appeared first on Cancan.ro.