FOCAR de infectie la fast-food-ul AGAPA, care a bagat in spital 134 de ieseni. Ti se va face pielea de gaina cand vei vedea ce s-a gasit in alimentele folosite la preparatele vandute clientilor. Proprietarii parca au intrat in pamant - FOTO

google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); • Inspectorii de la Directia de Sanatate Publica au finalizat ancheta epidemiologica de la fast-food-ul Agapa • Rezultatele analizelor de laborator au aratat ca unitatea alimentara era un pericol urias pentru sanatatea iesenilor • 134 de persoane, inclusiv copii cu varsta sub 10 ani, au ajuns la spital, 71 dintre acestia fiind spitalizati In ultimele cinci zile, 134 de ieseni, copii, adolescenti, tineri si adulti, au primit ingrijiri medicale la Spitalul de Boli Infectioase din Iasi dupa ce au consumat produse de la fast-food-ul Agapa, situat pe bulevardul Socola. Iesenii, in principal elevi de la scolile din zona, cumparau zilnic de aici sandwich crispy la lipie sau bulca (snitel carne de pui, cartofi pai, salata ...