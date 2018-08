Foloseste scortisoara ca remediu pentru diabet

Scortisoara google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Desi scortisoara poate fi foarte eficienta in combaterea diabetului, daca urmezi deja un tratament medicamentos, este indicat sa discuti cu medicul tau, pentru a te asigura ca nu vor exista efecte secundare. Scortisoara este o mirodenie obtinuta din arborele numit scortisor (Cinnamomum verum). Acest ingredient medicinal si gastronomic face parte din alimentatia oamenilor de sute de ani. In prezent, multe persoane continua sa o utilizeze in bucatarie pentru a oferi un gust si o aroma deosebita preparatelor culinare. De asemenea, putem folosi scortisoara ca remediu pentru diabet si multe alte boli. Datorita continutului bogat de nutrienti si ingrediente active, scortisoara ajuta la reglarea glicemiei ...