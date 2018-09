Folosesti si tu acest tip de burete de dus? Arunca-l imediat! Iti poate afecta organismul

Burete de dus google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Folosesti si tu un burete clasic de dus? Dermatologii iti recomanda sa il arunci imediat pentru ca iti poate distruge organismul. J. Matthew Knight de la Knight Dermatology Foundation spune ca dupa ce folosesti buretele de dus, un strat de piele ramane atasat pe acesta, intrand in straturile sale interioare. Atunci cand lasi buretele in baie dupa utilizare, umezeala ramane blocata in interiorul sau, facand ca microbii sa prolifereze, ducand la aparitia mucegaiului si ciupercilor. Totul se intampla in doar cateva ore. In plus, daca folosesti buretele dupa ce te-ai epilat cu lama, poti sa te imbolnavesti rapid pentru ca organismele microscopice intra in piele prin taieturile mici. Daca preferi sa ...